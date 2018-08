F1 Belgio, dominio Ferrari nelle Libere 3

25/08/2018 di DANIELE PEZZINI

Seb e Kimi prenotano dunque la prima fila, ribadendo l'ottimo stato di forma della SF71H già messo in mostra nelle libere del venerdì. In un turno in cui i piloti si sono concentrati quasi esclusivamente sulla simulazione della qualifica (che stando alle previsioni dovrebbe essere asciutta), le Ferrari hanno confermato di essere le vetture da battere, grazie soprattutto a un primo e terzo settore in cui il motore della Rossa sembra davvero fare la differenza.



L'unico apparso in grado di tenere il loro passo è stato il leader del mondiale Hamilton, che ha accusato appena poco più di un decimo di ritardo brillando soprattutto nel settore centrale, quello più guidato. Sessione da dimenticare invece per l'altra Mercedes di Bottas. Il finlandese (che partirà dall'ultima fila per la penalità dovuta alla sostituzione di elementi della power unit) ha chiuso a 8 decimi dalla vetta ed è stato anche protagonista in negativo di un episodio nei minuti finali. Valtteri non si è accorto dell'arrivo della McLaren di Vandoorne alle sue spalle e lo ha costretto a un testacoda da brividi in fondo al rettilineo Kemmel. I commissari hanno poi deciso di "punire" il pilota Mercedes con una semplice reprimenda.



Lontanissime dalla coppia Ferrari anche le Red Bull: Verstappen a + 1''387, Ricciardo a + 1''818. Splendido 7° tempo invece per la Sauber-Alfa Romeo di Leclerc, appena mezzo secondo più lento dell'australiano e davanti addirittura alle due Force India di Perez e Ocon e alla Renault di Hulkenberg.