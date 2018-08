F1 Belgio, delusione Vettel: "Oggi un po' di confusione"

25/08/2018

Sebastian Vettel non nasconde la delusione dopo le qualifiche del GP del Belgio: "Avevamo il passo per fare la pole, ma non lo sapremo mai è un peccato - ha detto il tedesco della Ferrari - Forse potevo dare qualcosa di più io, ma con l'arrivo della pioggia non abbiamo avuto un tempismo perfetto. C'è stata un po' di confusione nel team. Il secondo posto comunque non è male e abbiamo il passo per fare una grande gara".

Scuro in volto Kimi Raikkonen, che sembrava avere la velocità necessaria per centrare quantomeno la prima fila e invece si ritrova al via in sesta posizione, anche lui (insieme al suo muretto) sorpreso dalle condizioni meteo: "Non avevo abbastanza carburante per fare dei giri in più, è stata una sfortuna e chiaramente è una conclusione ben lontana dall'ideale, vediamo cosa riusciremo a fare. Aspetti positivi in ottica gara? Per quello che riguarda oggi no, non so nemmeno in che posizione parto. La gara però è una storia diversa, vedremo cosa accadrà".