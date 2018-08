F1 Belgio, Bottas partirà dall'ultima fila

24/08/2018

Valtteri Bottas partirà in fondo alla griglia nel GP del Belgio. Il finlandese ha infatti sostituito tutti e sei gli elementi della sua power unit in occasione della gara di Spa ed avendo già raggiunto il limite massimo di motore endotermico , turbocompressore e mgu-h previsti per la stagione incorrerà in una penalità che lo costringerà a scattare dall'ultima fila.

Un piccolo vantaggio, dunque, per la Ferrari, visto che Lewis Hamilton (anche lui con power unit nuova) non potrà contare sul supporto del proprio compagno di team, almeno nella prima parte di gara. Bottas, che aveva raggiunto il limite massimo di elementi a disposizione dopo i problemi tecnici del GP d'Austria, sarà costretto a una lunga rimonta per riavvicinarsi alle posizioni che contano. Un'impresa comunque non impossibile, su una pista veloce e favorevole alla Mercedes come quella di Spa.



Da sottolineare che la scuderia del Cavallino ha invece fatto una scelta strategica leggermente diversa: Raikkonen, anche lui a rischio penalità avendo montato già il terzo turbocompressore, ha sostituito solo il motore endotermico, rimandando così la retrocessione in griglia. Tre elementi nuovi invece per Vettel, che però era al sicuro da sanzioni.