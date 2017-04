F1 Bahrain, Vettel: "Più lenti di quanto mi aspettassi"

15 aprile 2017

Sebastian Vettel non è certo soddisfatto del terzo posto ottenuto al termine delle qualifiche in Bahrain, soprattutto visto il distacco importante dalle Mercedes: "Ero contento di come era andata nel Q2 - ha detto - poi è stato scoraggiante vedere aumentare lo svantaggio in Q3. Siamo stati più lenti di quanto mi aspettassi". Piuttosto scuro anche il compagno di team Kimi Raikkonen : "Sono ben lontano da quello cha avrei voluto".

Pochi sorrisi, dunque, in casa Ferrari: "Sì lo ammetto, è stato un po' scoraggiante vedere aumentare i distacchi tra la Q2 e la Q3 - ha detto a fine qualifica Sebastian Vettel - Ieri avevamo avuto quel problemino elettrico che ci aveva un po' frenati, quindi ero contento dei tempi ottenuti nelle prime due fasi della qualifca. Poi è arrivata la Q3 e il divario di tempi con la Mercedes è stato molto più ampio di quello che mi aspettassi. A quel punto ho provato a spingere di più ma forse ho esagerato un po'. Speriamo di poter far meglio domani".



Scurissimo in volto Kimi Raikkonen, autore del quinto tempo: "È andata così, quinto posto. Non so cos'altro dire. Non so se c'è stato qualche problema in particolare, di sicuro sono ben lontano da quello che avrei voluto ottenere".