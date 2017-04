F1 Bahrain, Verstappen al comando nelle libere 3

15 aprile 2017

La Red Bull si candida prepotentemente ad essere la mina vagante di questo weekend nel deserto. Dopo le buone prestazioni di Ricciardo nel venerdì di libere, è il compagno di team Verstappen a sorprendere tutti nella FP3 e a mettersi alle spalle i grandi favoriti per la vittoria. Lewis Hamilton, alle prese con un problema tecnico ai freni anteriori, trova l'acuto decisivo nei minuti finali, ma è comunque un decimo più lento del giovane fenomeno olandese. Sebastian Vettel, anch'egli a lungo ai box in attesa delle condizioni climatiche più favorevoli, deve accontentarsi della terza piazza (+ 0''556) dopo essere stato il dominatore delle prime due libere.



Restano lì davanti anche i compagni di team dei duellanti per il mondiale. Valtteri Bottas è quarto ad appena 4 millesimi da Sebastian, mentre Raikkonen fa registrare il quinto tempo, a sua volta vicinissimo al connazionale (+ 0''031). A chiudere la top 10 ci sono Felipe Massa (Williams), Daniel Ricciardo (con l'altra Red Bull), Nico Hulkenberg (Renault) e due positive Toro Rosso, con Sainz davanti a Kvyat.



La sessione è stata caratterizzata ancora una volta dal gran caldo e dalle condizioni difficili dell'asfalto, che hanno causato non pochi problemi ai piloti. L'incoveniente più grave lo ha avuto Grosjean, finito sullo sporco e poi in testacoda, che ha concluso la sua corsa contro le barriere a bordo pista. L'incidente del francese ha costretto la direzione di gara a sventolare le bandiere rosse e sospendere per qualche minuto la sessione.



Resta l'incognita sulle strategie di gara. La gomma media non sembra aver convinto molto i piloti e alcuni team potrebbero dunque optare per una strategia a due soste, partendo con la supersoft (quella con la striscia rossa) per poi completare la gara con due set di soft (quelle con la striscia gialla).