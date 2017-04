F1 Bahrain, Hamilton fa mea culpa: "Ho sbagliato io, ora ripartiamo"

16 aprile 2017

Pochi sorrisi in casa Mercedes , nonostante entrambi i piloti siano finiti sul podio in Bahrain: "Devo fare i complimenti a Vettel - ha detto Lewis Hamilton a fine gara - Per quanto riguarda i cinque secondi di penalità, ho fatto un errore nella pit lane. È stata colpa mia. Chiedo scusa al team, ora dobbiamo ripartire". Deluso anche il compagno Valtteri Bottas , che partiva dalla pole: "Avevo un obiettivo molto più ambizioso", ha ammesso.

Hamilton è di poche parole: "Devo fare i miei complimenti a Sebastian, lui e la Ferrari hanno fatto un gran lavoro. Voglio ringraziare anche Valtteri che è stato un signore (nel lasciarlo passare dopo la penalità inflittagli dalla direzione gara, ndr). Nella pit lane è stata colpa mia, chiedo scusa al team. Non penso che la penalità sia stata eccessiva, ho sbagliato. Oltre a quello comunque ci sono stati tanti altri piccoli contrattempi, ora dobbiamo ripartire".



Particolarmente insoddisfatto della sua prestazione Bottas: "Non mi sembrava di guidare la stessa macchina di ieri. C'è stato un piccolo problema con la pressione gomme e poi ho avuto un po' di sovrasterzo per tutta la gara. Per un pilota poi non è facile sentirsi dire di lasciar passare il compagno di squadra, anche se capisco perfettamente le necessità del team. È vero, se guardiamo nel complesso questo è stato il mio miglior weekend, ma dopo la pole il mio obiettivo era molto più ambizioso".