F1 Bahrain, Alonso: "Tutti contenti per la Ferrari, le Mercedes erano abituate troppo bene..."

16 aprile 2017

Fernando Alonso è frustrato per l'inizio di stagione della sua McLaren, ma contento di veder vincere la Ferrari: "Siamo tutti felici di vederla lì. La Mercedes era troppo abituata a vincere, diciamo che gli sta bene che ora la Ferrari sia davanti. Per quanto riguarda noi c'è molta frustrazione. Avevamo pochissima potenza oggi e l'altra macchina, quella di Vandoorne, non è neanche partita. Sono cose irreali. Dobbiao trovare una soluzione".