F1 Azerbaigian, Vettel: "Una Ferrari super"

28 aprile 2018

Sulla gara il leader del mondiale preferisce non sbilanciarsi, visto che la pista azera ha già riservato grosse sorprese in passato, vedi il famigerato contatto con Hamilton dell'anno scorso: "Sarà sicuramente molto intensa, può succedere di tutto, compresa la Safety Car. Comunque noi ci siamo messi in una buona condizione per domenica".



Non è stato di molte parole, invece, Kimi Raikkonen, autore di una qualifica da dimenticare con una serie di sbavature in Q2 prima e in Q3 poi, che non gli hanno consentito di andare oltre il 6° posto: "In Q2 sono andato dritto, tutto qui, nient'altro da dire. Rischio in Q3? Non direi. La macchina ha sbandato e io l'ho persa, evidentemente ho fatto un errore".