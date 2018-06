F1 Azerbaigian, Vettel torna a far volare la Ferrari nelle Libere 3

Sebastian Vettel torna a far volare la sua Ferrari e stampa il miglior tempo nella terza sessione di libere del GP dell'Azerbaigian. Il tedesco ha chiuso il turno in 1'43''091 , regolando la Mercedes di Lewis Hamilton (+ 0''361) e l'altra Rossa di Kimi Raikkonen (+ 0''402). Quarto e quinto tempo per Verstappen (+ 0''428) e Bottas (+ 0''478), mentre Ricciardo , padrone del venerdì, non completa un giro lanciato e chiude con il 12° tempo.

Dopo un venerdì complicato, chiuso con l'11° tempo della FP2, Vettel rimette dunque insieme i cocci e prova a fare la voce grossa a un paio d'ore dalle qualifiche. L'obiettivo del tedesco è chiaro: centrare la terza pole position consecutiva e portare a casa un risultato che sarebbe fondamentale in una gara in cui sarà chiamato a riscattare l'8° posto della Cina.



Il duello, nel sabato pomeriggio azero, si preannuncia ancora una volta con la Mercedes di Hamilton, che ha chiuso alle spalle di Seb, ma è nuovamente apparso lontano dalla piena sintonia con le curve del tracciato cittadino di Baku. Il campione del mondo in carica sembra faticare specialmente nel secondo settore, dove perde tantissimo dalla Ferrari, ma è quanto meno riuscito a tenersi alle spalle il compagno di team Bottas, che era stato più veloce di lui nelle due sessioni del venerdì.



In ombra, invece, le Red Bull, che avevano sorpreso tutti in FP1 e FP2. Verstappen centra il giro buono all'ultimo secondo, dopo le bandiere rosse per l'incidente alla Williams di Sirotkin, ma non riesce comunque ad andare oltre il 4° crono. Ricciardo, invece, dopo una sessione di studio decide di abortire il tentativo di attacco al tempo e rientra ai box con il 12° tempo, a +1''770 dalla vetta.



Gli ultimi 5 della top 10 al termine della FP3 sono la Haas di Magnussen (7° tempo), le Force India di Perez e Ocon (6° e 9°) e le Williams di Stroll e Sirotkin (8° e 10°), a conferma che le vetture motorizzate Mercedes si esaltano su una pista a basso carico aerodinamico come quella azera.