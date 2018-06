F1 Azerbaigian, Vettel: "Potevo vincere. Sorpasso esagerato? No, il margine c'era"

29 aprile 2018

Sebastian Vettel cerca di non fare drammi dopo il 4° posto di Baku: "È stata una bella gara, non sono contento ovviamente perché avrei potuto vincere e non ci siamo riusciti. Quel tentativo di sorpasso su Bottas? Non credo fosse esagerato, il margine c'era ma non ha funzionato. Le possibilità di vincere c'erano e sono contento di averci provato. Sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma questo non condiziona il giudizio sulla mia gara".

Seb torna così sull'episodio del tentato sorpasso finale a Bottas, finito con un bloccaggio dell'anteriore che gli è costato lo spiattellamento della gomma e il podio: "Ora è facile dire che era un rischio eccessivo, ma in quel rettilineo non avevo troppe alternative. Valtteri era davanti e non potevo andare a destra perche' c'era Lewis. Quando ho bloccato le gomme ho perso la posizione anche con Perez. Ferrari migliore della Mercedes? Non sappiamo se siamo la macchina migliore in questo momento, sicuramente è stata una gara intensa. Lewis ha spinto molto. È stato divertente".



Non entusiasta Kimi Raikkonen, 2° per meriti non tutti suoi al termine di una gara non semplice: "Non e' stato un inizio ideale per me (dopo l'incidente con Ocon, ndr), poi per fortuna ho proseguito, ho cercato di recuperare. È stata una gara difficile, ho faticato a far scaldare le gomme a sufficienza. Ho cercato di emergere alla lunga distanza, la strategia alla fine ha pagato ma non è stato sufficiente".