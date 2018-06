F1 Azerbaigian, Vettel: "L'11° tempo? Colpa mia, la macchina va forte"

27 aprile 2018

Tranquillo anche Kimi Raikkonen, che ha chiuso con un ottimo 2° crono alle spalle di Ricciardo le Libere 2, dopo una mattinata piuttosto convulsa: "La FP1 non è stata un grande inizio di weekend, ho voluto subito fare qualche cambiamento importante alla macchina che ci ha fatto perdere un po' di tempo, ma alla fine si è rivelata la scelta giusta, abbiamo fatto un buon lavoro. Ripetere la prima fila per la quarta volta consecutiva? Lo vedremo domani, le prestazioni della macchina ci sono".





Clima positivo in casa Red Bull: "Ripetermi sabato in qualifica? Non saprei, speriamo, vediamo... - ha detto Daniel Ricciardo, autore del miglior tempo nelle libere ma consapevole che Ferrari e Mercedes hanno sempre qualcosa in più quando parte l'assalto alla pole - Io sono fiducioso soprattutto per la gara di domenica. Il passo è davvero buono. Comunque penso che tutti e tre i top team saranno molto vicini".



Gli fa eco il compagno Verstappen: "Sono contento dei long run, all'inizio della mattinata la pista era davvero complicata da gestire e parecchio scivolota. Me ne sono accorto subito - ha detto facendo riferimento all'incidente in FP1 - Il team però ha fatto un gran lavoro e in FP2 è filato tutto liscio".



Non certo soddisfatto Lewis Hamilton, a caccia dell'assetto giusto per far rendere al meglio le gomme della sua Mercedes: "C'è stato un calo di temperatura tra la mattina e la sera qui in Azerbaigian e questo è stato interessante per provare a capire il diverso funzionamento delle gomme. Le Red Bull sono state senza dubbio le più veloci e non siamo riusciti a replicare le loro prestazioni, mentre le Ferrari hanno avuto i nostri stessi problemi nel mandare in temperatura le gomme e farle funzionare a dovere. Ci sarà da lavorare, questa questione delle gomme mi fa impazzire ogni volta...In generale comunque la macchina andava bene".