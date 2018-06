F1 Azerbaigian, i Red Bull in coro: "Chiediamo scusa al team"

29 aprile 2018

Dopo l'incredibile incidente che li ha visti protagonisti in negativo in Azerbaigian e che ha condizionato il finale di gara, Max Verstappen e Daniel Ricciardo hanno evitato di puntarsi il dito addosso a vicenda e hanno preferito fare mea culpa: "Non importa com'è andata, è qualcosa di negativo per il team - ha detto Verstappen - Non avrei mai voluto fare un incidente simile". Gli fa eco l'australiano: "Non dobbiamo accusarci a vicenda, ma solo chiedere scusa alla squadra".