F1 Azerbaigian, Hamilton: "Vittoria emozionante, ma meritava Valtteri"

29 aprile 2018

Lewis Hamilton si gode il trionfo inatteso nel GP dell'Azerbaigian, ma ammette che la vittoria sarebbe dovuta andare al compagno di team, sfortunatissimo con quella foratura nel finale: "Non pensavo che ce l'avrei fatta. È stata una vittoria emozionante, il team ha fatto un lavoro eccezionale e Valtteri avrebbe meritato di vincere. Anche Vettel ha fatto una grande gara. Non me l'aspettavo, è vero, ma non abbiamo mai mollato".

Ha risposto invece con una battuta, alla TV inglese, Valtteri Bottas, costretto al ritiro dopo una foratura per un detrito rimasto in pista quando era al comando della gara a pochissimo dalla fine: "Come mi riprenderò da questo? Non lo so, forse mi serviranno dieci pinte di birra...".



A fine gara è intervenuto anche il team principal della scuderia di Brackley, Toto Wolff: "Hamilton si è ripreso la vittoria mancata a Melbourne. Bottas e' stato il migliore in gara, è sempre stato il piu' veloce anche dopo le safety car. Questa è una grande stagione, con sei macchine che possono vincere ed è cosi' che deve essere. Certo questo mi rend un po' più nervoso".