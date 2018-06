F1 Azerbaigian, Hamilton: "Ferrari velocissima, ma siamo migliorati"

28 aprile 2018

Lewis Hamilton rende onore alla Ferrari ma dimostra di avere fiducia nella sua Mercedes per la gara dell'Azerbaigian, dove partirà 2° al fianco di Vettel: "Devo far loro i complimenti, si sono confermati veramente veloci. Il mio team però ha fatto un grande lavoro che ci ha consentito di progredire, ci siamo avvicinati molto sia io sia Valtteri. Sono fiducioso e daremo il massimo, proverò a rendere la vita difficile a Seb in gara".

Conferma le sensazioni il compagno di team Bottas, che scatterà proprio alle spalle della Rossa numero 5: "Sicuramente lotteremo con la Ferrari, siamo lì addosso con entrambe le macchine e non era mai successo in questo avvio di stagione. Questa è una gara pazza e noi saremo lì a battagliare".



Anche in casa Red Bull sembrano puntare molto sulla gara, nonostane una qualifica non eccezionale: "Il risultato non è male alla fine - ha detto Verstappen - Ci manca sempre qualcosa il sabato in qualifica, lo sappiamo, è una questione di mappatura dei motori. Però mi aspetto una bella gara". Gli fa eco Ricciardo: "Quel che conta è domenica, farà freddo e ci sarà da gestire bene le gomme, se riesco a farlo penso che abbiamo la macchina per vincere e qui i sorpassi si possono fare. Il gap in qualifica? Vedremo dopo Barcellona, forse riusciremo ad aggiustare qualcosa per avvicinarci...".