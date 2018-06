F1 Azerbaigian, Bottas vola nelle Libere 1

Valtteri Bottas è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP dell'Azerbaigian, quarta tappa del mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha chiuso il turno in 1'44''242 , tenendosi alle spalle di pochissimo la Red Bull di Ricciardo (+ 0''035). Quarto crono per l'altra Mercedes di Hamilton (+ 0''958), mentre sono apparse in difficoltà le Ferrari, con Vettel 10° e Raikkonen 15°, entrambi con oltre due secondi di ritardo. A muro Verstappen .

Il mondiale riparte dunque da un duello sul filo dei millesimi tra Mercedes e Red Bull. Bottas vola con le gomme ultrasoft, rifilando quasi un secondo al compagno di team Hamilton, apparso non in piena sintonia con la sua W09 tra le strette curve del tracciato azero. A fine turno il campione del mondo è stato sopravanzato anche dalla Force India di Perez, che ha chiuso 3° a + 0''833 da Bottas. Ricciardo, fresco di trionfo nel GP di Cina, è praticamente incollato al finlandese, con un tempo ottenuto per altro con le gomme supersoft e che conferma l'ottimo momento dell'australiano.



In grossa difficoltà invece le Ferrari, con Sebastian Vettel che è stato alle prese con problemi di aderenza al posteriore nonostante abbia girato l'intera sessione con le gomme ultrasoft, quelle che dovrebbero garantire più grip. Per Kimi Raikkonen, invece, un solo vero giro cronometrato prima di rientrare ai box e stravolgere l'assetto della macchina, puntando tutto sulla seconda sessione di libere, sperando in una pista meno sporca. Per le Rosse, naturalmente, ci sarà tutto il tempo di risolvere i problemi, ma l'avvio di weekend è stato decisamente complicato.



È durata pochissimo la sessione di Max Verstappen, che ha mandato a muro la sua Red Bull alla curva 6 dopo un testa-coda, distruggendo l'alettone anteriore e perdendo gran parte del turno. L'olandese ha chiuso col 6° tempo alle spalle dell'altra Pantera Rosa di Ocon e davanti alla McLaren di Alonso, alla Williams di Sirotkin e alla Toro Rosso di Gasly, che completano la top 10.