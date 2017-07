F1 Austria, Vettel: "Qui diverso da Baku, nessun problema in qualifica"

7 luglio 2017

Sebastian Vettel appare sereno dopo i primi due turni di prove libere del GP d'Austria e prova a mettersi a dimenticare il deludente 4° posto delle qualifiche di Baku: "Abbiamo capito cos'è successo in Azerbaigian - ha detto - Qui comunque è diverso, fa più caldo e non ci sono problemi nel mandare in temperatura le gomme". Un po' più in difficoltà il compagno in Ferrari, Kimi Raikkonen: "Qualche problemino, ma dovremo riuscire a sistemare tutto domani".