F1 Austria, Vettel: "Punti buoni, ma senza penalità potevo vincere"

01/07/2018

Sebastian Vettel non è apparso pienamente soddisfatto dopo il 3° posto nel GP d'Austria, nonostante la ritrovata vetta iridata: "Non mi aspettavo di essere di nuovo in testa al mondiale - ha detto il tedesco della Ferrari - Il primo stint di gara è stato duro, quindi arrivare sul podio è un buon risultato. Senza la penalità, però, avrei potuto fare di più. Certo, sono contento per i punti, ma se non fossi partito 6° vincere era possibile".

Non esaltato nemmeno Kimi Raikkonen, 2° a Spielberg: "Riprendere Verstappen nel finale? Non lo so se sarebbe stato possibile, i giri a disposizione erano quelli. La cosa positiva è che la velocità era buona, c'è un po' di delusione per non aver vinto, anche se il risultato è positivo vista la terribile giornata delle Mercedes".





Ha tirato invece così le somme il team principal del Cavallino, Maurizio Arrivabene: "Abbiamo 6 motori Ferrari nei primio 10, è importante e vuol dire che è un motore forte. Per come si era messa al via dovevamo attaccare e poi potevamo anche vincere. È stata una bella prova, ma ora arriva Silverstone: sarà difficile e si deve restare concentrasti



Poi la stoccata ai rivali della Mercedes: "Non è opportuno quando si grida troppo, si parla di cambiamenti, pacchetti e poi si viene smentiti perché magari il pacchetto scalda troppo e ti costringe a fermarti. Ordini di squadra nel finale? Non ci abbiamo mai pensato, li abbiamo lasciati liberi di correre. Leclerc deve essere lasciato tranquillo di divertirsi, Kimi di fare grandi gare come oggi".