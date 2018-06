F1 Austria, Vettel: "Puntare alla prima fila"

29/06/2018

Lapidario come sempre Kimi Raikkonen, che non si è sbilanciato troppo sul suo deludente 6° tempo finale nelle Libere 2: "Difficile adesso dire quali possono essere le aspettative dopo la bella gara in Francia - ha detto il finlandese - Oggi è solo il primo giorno, abbiamo fatto un po' di prove come in ogni normale venerdì, le cose non sono andate un granché bene, ma non è stato neanche un disastro. I cordoli? Sì possono essere un problema, ma alla fine dipende tutto dai piloti e dalle scelte che fanno in traiettoria".