F1 Austria, Vettel: "Era impossibile star davanti alle Mercedes"

30/06/2018

Sebastian Vettel non può essere pienamente soddisfatto delle qualifiche del GP d'Austria, che gli hanno lasciato in eredità il terzo tempo: "Per rimanere vicino alle Mercedes sapevo che avrei dovuto spingere tantissimo - ha detto il tedesco della Ferrari - Ho fatto un piccolo errore, senza il quale avrei potuto limare un decimo, ma non gli sarei mai stato davanti. L'episodio con Sainz? Dal muretto non mi hanno avvisato, mi spiace per Carlos".

Il ferrarista ha spiegato così la situazione: "Normalmente avrebbero dovuto avvisarmi via radio, probabilmente neanche loro se ne sono accorti. Io negli specchietti non l'ho visto. Ovviamente non era mia intenzione bloccarlo. La cosa comunque non ha influito sul mio Q3. La gara? Partiamo con la mescola più morbida, ma di sicuro le Mercedes davanti non ci faranno passare...però sì, in avvio potrebbe essere un piccolo vantaggio".





Non entusiasta, naturalmente, anche Kimi: "Devo dire che non abbiamo avuto grossi problemi. Ho lottato sulle ultime curve per riuscire a girare bene e ho perso un po' di velocità nell'ultima. È andata bene, ma poteva andare meglio. Pneumatici diversi al via? La stessa cosa è successa la settimana scorsa, in Francia. Secondo noi, questa è la strategia migliore, vediamo domani se funzionerà".