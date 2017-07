F1 Austria Vettel: "Contento del mio giro"

8 luglio 2017

Sebastian Vettel non vede come un'occasione sprecata il 2° posto in qualifica a Spielberg e mostra fiducia in vista della gara: "È stata una qualifica piuttosto buona - ha detto - Ho fatto un buon giro, anche se non sufficientemente veloce. Sono contento perché la macchina è andata benissimo. Altre volte sono stato davanti a Bottas con margini molto stretti, questa volta invece è andata bene a lui. Chi la fa l'aspetti".