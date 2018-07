F1 Austria: trionfa Verstappen davanti alle Ferrari, le Mercedes k.o.

01/07/2018 di DANIELE PEZZINI

L'epilogo più inatteso, al termine di un weekend in cui la scuderia di casa sembrava nettamente più in difficoltà rispetto a Ferrari e, soprattutto, Mercedes. Le Frecce d'Argento, alla fine, sono state quelle ad uscire con le ossa più rotte dal GP austriaco: un problema al cambio ha costretto subito al forfait Bottas, strategie pasticciate e guai con le gomme hanno compromesso la gara del (ex) leader mondiale, poi ritiratosi anche lui per un guasto alla power unit. Un'ombra pesante sull'affidabilità di queste W09 che apparivano inattaccabili, specialmente pensando al prosieguo del mondiale.



A godere, naturalmente, sono state anche le Ferrari, entrambe sul podio con Raikkonen davanti a Vettel. Il massimo soprattutto per il tedesco, che partiva 6° dopo la penalità delle qualifiche e che ora può guardare nuovamente tutti dall'alto in basso in classifica iridata, anche se è solo a +1 da Hamilton. A Maranello si festeggia anche la ritrovata vetta della classifica costruttori: + 10 sui rivali.



La partenza aveva illuso le Mercedes, che si erano ritrovate al comando con Lewis (partito meglio) davanti al compagno che scattava dalla pole. Dopo 15 giri, però, il primo colpo di scena: rottura del cambio per Bottas e ritiro immediato. I guai per la scuderia di Brackley non finiscono, visto che un errore di strategia pit-stop punisce Hamilton, richiamato ai box in ritardo per il cambio gomme, mentre Red Bull e Ferrari avevano scelto il momento giusto per montare le soft.



Quasi a braccetto il finale, disastroso, per Lewis e Ricciardo: prima accusano problemi enormi di blistering alla posteriore sinistra e sono entrambi obbligati ad effettuare una seconda sosta, poi finiscono il loro GP parcheggiando le rispettive monoposto a bordopista per problemi (evidentemente diversi) alle loro power unit.



Verstappen nel frattempo gestisce alla perfezione, le Rosse approfittano dei guai dei rivali per conquistare un doppio podio preziosissimo, davanti ai "cugini" motorizzati Ferrari della Haas (4° Grosjean, 5° Magnussen). A punti anche Perez e Ocon con le Force India, Alonso con la McLaren, Leclerc e Ericsson con le Sauber-Alfa Romeo.