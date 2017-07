F1 Austria, Hamilton si volta alla richiesta di una stretta di mano con Vettel

8 luglio 2017

Resta evidentemente alta la tensione tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel dopo i fatti di Baku. Al termine delle qualifiche del GP d'Austria i due piloti si sono scambiati un saluto di rito in pista, ma alla richiesta "ufficiale" di una stretta di mano da parte di Davide Valsecchi, che stava conducendo le interviste, Hamilton ha voltato le spalle bisbigliando qualcosa come "lo abbiamo già fatto prima". Non certo un segnale distensivo.