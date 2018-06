F1 Austria, Hamilton: "Oggi tutto liscio, aggiornamenti super"

29/06/2018

C'è grande soddisfazione in casa Mercedes dopo il dominio nel venerdì di libere in Austria: "È stata una buona giornata, tutto è filato liscio - ha detto Lewis Hamilton - Gli aggiornamenti aerodinamici? Fantastico vederli, i ragazzi in fabbrica stanno lavorando alla grande per portare componenti di qualità e io ho sentito una macchina migliore appena uscito dal garage". Gli fa eco Valtteri Bottas: "La sensazione iniziale è che funzioni tutto a dovere".