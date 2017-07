F1 Austria, Hamilton: "Ho l'esperienza per affrontare queste situazioni"

8 luglio 2017

Lewis Hamilton non è soddisfatto del terzo posto in qualifica, trasformatosi in ottavo per la penalizzazione di cinque posizioni in griglia di partenza, ma non si arrende: "Sono un po' deluso - ha detto l'inglese - ma ho l'esperienza per affrontare queste situazioni". Felice invece il compagno di team Valtteri Bottas, autore della pole position: "Mi sono davvero divertito e quando succede così i risultati poi arrivano".