F1 Austria, Bottas: "Il mondiale? Io ci credo"

9 luglio 2017

Bottas, dunque, pensa in grande: "Il mio team crede molto in me, abbiamo un lungo anno davanti e stiamo continuando a crescere. Sono sicuro che questa stagione andrà bene".



Lewis raccoglie quello che può da questo weekend austriaco, partito con l'handicap della sostituzione del cambio: "Non ho faticato in realtà. La prima parte è andata bene, nella seconda ho accusato un po' di blistering ma niente di grave. Ricciardo? Non è una sorpresa, l'avevo quasi preso ma questa è la gara. Non è stato sicuramente un weekend grandioso ma io ho fatto del mio meglio. Ho dato tutto quindi dobbiamo essere soddisfatti".



Decisamente più raggiante Daniel Ricciardo, al quinto podio di fila in stagione con la Red Bull: "Significa molto questo risultato, soprattutto come team e come brand Red Bull. Non è un circuito che ci si addice molto di solito, in una gara normale non mi sarei aspettato un podio, ma la penalizzazione di Lewis ci ha aiutato. Comunque c'era un passo molto buono da parte nostra, riuscivo a vedere Seb per gran parte della gara. Sono molto contento".