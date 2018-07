F1 Austria, Bottas: "Ho più fame di tutti"

30/06/2018

Valtteri Bottas si gode la pole nel GP d'Austria e punta in alto in vista della gara: "Abbiamo fatto un buon progresso durante tutto il weekend - ha detto il finlandese della Mercedes - Nell'ultimo giro avevo qualcosa in più e l'ho dato. Spero domani di partire bene e non avere problemi alla prima curva. Ho più fame di tutti, voglio vincere". Gli rende onore anche il compagno di team Hamilton : "Valtteri se la meritava"

Lewis, dal canto suo, è apparso comunque soddisfatto della sua performance: Sono contento, Valtteri ha fatto veramente un primo giro incredibile, mentre io ho fatto un errore. È un ottimo risultato per il team e Bottas se lo meritava".



Piuttosto alta, invece, la tensione in casa Red Bull, dopo il battibecco a distanza tra Verstappen e Ricciardo per chi dovesse stare in scia di chi: "C’è qualcosa che non mi lascia contento - ha detto l'australiano - Non mi è piaciuta questa strategia nel Q3… Avevo tre run e io ero sempre primo. Di solito facciamo così per la scia e va bene se è solo per un tentativo, ma non se bisogna ripeterlo tre volte. Ho perso tanta velocità nel rettilineo per niente”.



Di tutt'altra opinione l'olandese: "Ci accordiamo sempre prima del weekend su chi debba stare davanti a chi. Questa era la qualifica in cui lui avrebbe dovuto darmi la scia, è molto semplice. Al Paul Ricard io ero davanti, questa volta toccava a lui".