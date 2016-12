F1, Austin: la Red Bull vola nelle libere 3

22 ottobre 2016

Terza sessione di libere con tanti spunti che non fanno che alimentare la curiosità per le qualifiche serali. La Red Bull conferma di poter tenere testa ai mostri sacri della Mercedes sul circuito statunitense. Entrambi i piloti sembrano molto veloci e a loro agio a bordo della loro monoposto e puntano dritto alla pole position. Dalle parti di Stoccarda è ancora tutto aperto, anche se Hamilton (+0.717), che ha accolto nel suo box il premio Oscar Christoph Waltz, sembra avere qualcosa in più rispetto a Rosberg (+1.018). I tempi dei due piloti Mercedes non sono stati segnati con gomma da qualifica, ma questo non permette certo di stare tranquilli. Lewis e Nico negli ultimi minuti sono scesi in pista con la gomma più prestazionale, ma per problemi di traffico hanno dovuto abortire il giro. I primi parziali li davano appena dietro Verstappen.



Libere 3 dal gusto dolceamaro per la Ferrari. I piloti si continuano a lamentare della tenuta in pista della SF16-H, ma Raikkonen (+0.518) riesce comunque a stampare il terzo tempo di sessione. Diverso il discorso per Vettel che chiude a più di un secondo dall'olandese della Red Bull e negli 15 minuti rimane fermo ai box per un problema alla macchina. Problema che non sembra di lieve entità perché i meccanici hanno dovuto aprire tutto il retrotreno in cerca del guasto.