F1, Austin: Hamilton torna alla vittoria

Quando non sbaglia la partenza, quando il motore non lo tradisce Hamilton è durissimo da battere. Lewis, dopo un periodo post-vacanze da incubo, torna a godersi un weekend come piace a lui: pole position, gara in solitaria e vittoria. Rosberg però vola in Messico tranquillo perché ha ancora due secondi posti e un terzo a disposizione per aggiudicarsi il Mondiale. Ventisei punti sono un ottimo margine. I sorpassi e le emozioni in pista sono invece pochi, solo in partenza si accendono delle scintille quando Ricciardo passa Nico mentre Kimi infila Verstappen. Le strategie sono molto varie perché le macchine rispondono in maniera diversa alle differenti mescole. Dopo il primo pit stop Raikkonen, che fino a quel momento aveva tenuto il ritmo dei primi, viene infilato dallo scatenato olandese della Red Bull. Verstappen vola e va a riprendere Rosberg, dai box gli consigliano di gestire le gomme, ma lui replica: "Non sono qui per arrivare quarto!". I meccanici però sono lì per studiare la macchina e infatti Max dopo pochi giri va in crisi. E' l'inizio della fine, perché prima va al pit stop senza avvertire i meccanici e poi deve parcheggiare la sua monoposto a bordopista per un problema al motore.



Come detto, Rosberg riesce a limitare i danni anche aiutato dalla fortuna, che per vincere un Mondiale serve sempre. Al momento giusto viene attivata la virtual safety car e Nico va al cambiogomme perdendo meno tempo di Ricciardo che si era già fermato. Al rientro in pista è secondo. La triste giornata delle rosse, mai in lotta per il podio, viene completata dal pasticcio dei meccanici che rilasciano la macchina di Kimi senza aver ancora fissato le gomme. Anche il finlandese è costretto al ritiro. Seb, che peraltro chiude staccatissimo da Ricciardo, ringrazia e scavalca in classifica il suo compagno di squadra. Da segnalare la prestazione di Fernando Alonso che con una gara da campione qual è supera il connazionale Sainz all'ultimo giro e si va a prendere 11 importantissimi punti.