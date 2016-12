F1, Austin: Hamilton primo nelle libere 1

21 ottobre 2016

Dal lontano Oriente la Formula 1 trasloca in America, ma la Mercedes dimostra ancora una volta di essere la più forte in ogni punto del globo. Hamilton e Rosberg anche ad Austin dispongono di due bolidi che gli permetteranno di contendersi il Mondiale al massimo delle potenzialità. Dopo la figuraccia in partenza fatta a Suzuka, Lewis impugna subito il martello e piazza una serie di giri veloci che tengono a distanza il rivale tedesco. Ogni volta che Nico prova ad avvicinarsi, Hamilton abbassa il suo tempo. La battaglia e il divertimento è garantito anche per questo weekend in casa Mercedes, mentre per tutti gli altri per ora sono dolori.



Verstappen si ferma a +1.951 con una mescola di svantaggio, ancora peggio va a Kimi Raikkonen che busca due secondi con le stesse gomme soft indossate dalle Frecce d'Argento. Il distacco è molto pesante, anche se manca il riferimento cronometrico dell'altra Ferrari di Vettel (+2.560). Seb, durante la sua seconda prova di qualifica, rompe un pezzo del fondo che poi va a spaccare lo specchietto retrovisore. La causa? Un cordolo preso con troppa aggressività. Già dalle libere 2 servirà un cambio di marcia. Cambiamento richiesto anche a Daniel Ricciardo (+2.535) troppo distante finora dal giovanissimo compagno di squadra.