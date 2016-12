F1, Arrivabene politically correct: "Sosteniamo Vettel e Raikkonen allo stesso modo"

14 dicembre 2015

Maurizio Arrivabene fa le prove di bontà per Natale: per la stagione 2016 di Formula 1 non ci sarà nessuna prima guida. I piloti, Vettel e Raikkonen, partiranno alla pari: "Noi sosteniamo i piloti allo stesso modo. Devono fare la differenza quando si trovano nel loro abitacolo, questa è la Formula 1", ha commentato il team principal Ferrari. Questa politica interna eviterà ordini di scuderia e strategie ad hoc da parte del team, almeno all'inizio.