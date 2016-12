F1, Arrivabene: "Per me il GP d'Italia è solo Monza"

31 maggio 2015

La pista di Monza non sta vivendo un momento bellissimo e le voci di un addio della F1 al tracciato brianzolo si fanno sempre più insistenti. A difendere la permanenza del GP d'Italia all'Autodromo è Maurizio Arrivabene. " "Per me il GP d'Italia per la F1 è solo Monza. C'è una foto a Maranello di Enzo Ferrari su quella pista che dice tutto. Ma io non sono un politico, non è il mio mestiere, lo fanno altri", ha detto il team principal Ferrari.