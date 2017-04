F1: arrestato a Londra il team principal della Force India Mallya

18 aprile 2017

In particolare, la posizione di Mallya sarebbe legata soprattutto al fallimento della compagnia aerea Kingfisher Airways. Gli agenti lo hanno preso in consegnaalle 9,30 locali e, a quanto si è appreso, lo presenteranno in giornata davanti al tribunale di Westminster nella capitale britannica. Al momento non è ancora chiaro come si evolverà la vicenda. Il processo di estradizione, sostengono esperti legali a New Delhi, si presenta infatti complesso perché Mallya dispone anche di un passaporto britannico, che gli concede una relativa tutela, e perché il giudice deve valutare se la richiesta di estradizione indiana è abbastanza solida anche per il diritto britannico non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani dell'imputato.