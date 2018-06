F1, Alonso verso il GP di Francia: “Vogliamo tornare a fare punti”

21/06/2018

“E' stato favoloso vincere la 24 Ore di Le Mans e gareggiare con il team Toyota, ma adesso è tempo di pensare alla Formula 1”. Non si adagia sugli allori Fernando Alonso . Il pilota McLaren si dimostra carico in vista del GP di Francia: “Ci aspettano tre gare in altrettanti week end, sarà un periodo impegnativo. Noi vogliamo tornare a fare punti. La Triplice Corona per me resta un sogno, ma ancora non ho pensato a Indianapolis".

Il clima è già caldissimo in vista dell’ottava tappa del Mondiale di Formula 1, sul tracciato Paul Ricard andrà in scena il GP di Francia e nella conferenza stampa dei piloti i fari sono puntati quasi esclusivamente su Alonso, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans. “È stata una sensazione favolosa vincere e gareggiare con il Team Toyota dominando. Ora però sarà un periodo impegnativo - spiega il pilota della McLaren - a partire dal prossimo GP. Su questo tracciato sono stato nel 2003, vedremo cosa mi aspetta, ma per ora la cosa che più mi preme è che la F1 sia tornata qua. È una gara storica che torna nel circuito del Mondiale. In Formula 1 quando lavori devi sapere quale obiettivo puoi centrare, noi dobbiamo crescere migliorando sempre la macchina, tenendo testa a quelli che sono i progressi dei nostri avversari. Siamo ottimisti, anche se le gerarchie restano più o meno le stesse per ora. Noi vogliamo tornare a fare punti”.



L’entusiasmo per la vittoria della 24 Ore di Le Mans è ancora altissimo: “Provare a conquistare la Triplice Corona è un sogno per me, vorrei dimostrare di essere un pilota completo e non solo di Formula 1. Chiaramente la vittoria di Le Mans mi avvicina all’obiettivo ma vedremo più avanti il da farsi: ancora non ho pensato a Indianapolis. A Le Mans di notte devi mantenere la concentrazione al massimo, quindi non sei perfettamente consapevole dei distacchi con gli avversari. Conta di più evitare gli errori”.



Sul futuro: “Dobbiamo aspettare un paio di mesi, serve capire come cambieranno gli scenari nei team, solo dopo valuterò i progetti sulla Indy o la Triplice Corona”.