F1, Alonso: "Se la Ferrari vincesse quest'anno avrei dei rimpianti"

17 marzo 2016

In attesa dell'inizio del mondiale, Fernando Alonso, attuale pilota della McLaren-Honda, non si nasconde e ammette che avrebbe qualche rimpianto se la Ferrari quest'anno conquistasse il titolo. "Se vincessero il mondiale probabilmente si, perché avevo un contratto con loro per l'anno scorso e per quest'anno. Sentirei che avrei avuto io questa opportunità, ma in questo caso c'è un grande 'se' ", ha detto lo spagnolo a Melbourne.