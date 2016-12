F1, Alonso: "Il prossimo anno saremo più competitivi"

29 ottobre 2015

"Questa stagione è stata dura e frustrante in certi momenti, ma sta prendendo una buona piega: gli ultimi circuiti si sono adattati bene alla macchina, e ad Austin ho fatto probabilmente la mia miglior gara dell'anno nonostante non sia andato a punti". Parola di Fernando Alonso, che nella conferenza stampa che precede il GP Messico annuncia: "Sono fiducioso per il prossimo anno in McLaren: saremo più competitivi".