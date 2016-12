F1, Alonso: "Ferrari sempre nel mio cuore, ma non vedo miglioramenti"

20 aprile 2016

Nonostante sia "sempre nel suo cuore", Fernando Alonso non ha cambiato idea sulla Ferrari. "E' più forte di quella che ho lasciato - ha spiegato ad 'As' -. Nel 2014 non siamo riusciti a lottare per il podio come avviene ora, così come stare vicino alle Mercedes. Ma nei miei cinque anni in Ferrari siamo arrivati tre volte a lottare per il titolo all'ultima gara, per cui davvero non vedo miglioramenti".