F1: Alonso a Button: "Porta a casa la macchina". "Al massimo faccio pipì"

28 maggio 2017

"Amico, sono qui a guardare la tua gara in tv. Buona fortuna e vedi di portare a casa la macchina...". "Stai tranquillo. Al massimo faccio la pipì dentro!". Simpatico botta e risposta prima del via del GP di Monaco tra Fernando Alonso e Jenson Button, quest'ultimo alla guida della McLaren dello spagnolo impegnato nella 500 miglia di Indianapolis. Quando l'inglese era pronto per il giro di ricognizione, gli è giunta via radio la voce di Alonso.