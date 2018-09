F1, al via l'Esports Pro Series 2018

21/09/2018

È tutto pronto per la fase finale dell'Esports Series 2018, che incoronerà team e piloti campioni del mondo di F1 2018, il videogame ufficiale della Formula 1 sviluppato da Codemasters. Dopo la fase di qualifica e quella del pro draft è ora tempo di fare sul serio: 16 giocatori provenienti da 9 paesi, insieme a piloti affermati, si contenderanno il titolo suddivisi in 9 delle 10 squadre che compongono il mondiale F1. Manca solo il team Ferrari. In palio c'è un montepremi complessivo da 200.000 dollari.