F1: affitti pazzi nelle curve di Montecarlo

Per gli appassionati di Formula 1 il Gran Premio di Montecarlo è un appuntamento imperdibile. Una corsa unica, che scatena la classica ricerca al biglietto, nonché la caccia al pass per andare in cerca di VIP. Sempre abbondante, infatti, la presenza di famosi arrivati da tutto il mondo per l'evento. Sbarcati in città per prendere parte anche alle serate esclusive e glamour. La curiosità, quindi, scatta automatica: ma quanto costa affittare un appartamento per il fine settimana del GP?

Secondo i dati di casa.it, i prezzi si impennano di circa il 25%: andando dagli 800 euro a notte per la curva Le Portier fino ai 12.000 euro per soggiornare vicino al tornantino del Grand Hotel Hairpin. Ovvero la curva più stretta e lenta dell'intero mondiale di Formula Uno, dove lo spettacolo non manca mai!

Per chi invece è più attento alle spese, servono 6.000 euro a notte per un appartamento direttamente sulla curva Casinò. Si scende poi fino ai 4.500 per le Piscine, con 500 euro in meno per una notte alla Mirabeau. Oppure uno sfizio da 1.400 per la Terrazza sul traguardo.

Ovviamente il top sarebbe poi ormeggiare lo yatch al porto, non prima di aver inviato un bonifico da 180.000... Conveniente, però, per chi si ha intenzione di fermarsi tutta la settimana.

Se invece qualcuno avesse intenzione di comprare a "scopo investimento", sappia che il mercato immobiliare del Principato è sempre in crescita: +120% dal 2006. Dove il metro quadro viene via sui 32.000 euro. Un po' caro, ma certamente prestigioso...