F1, addio al GP della Malesia

7 aprile 2017

Quello in programma il prossimo 1 ottobre sarà l'ultimo GP che la F1 correrà in Malesia. La decisione è stata ufficializzata e già comunicata al governo locale. La gara era un appuntamento fisso del calendario da 19 anni e il contratto con il circuito di Sepang sarebbe scaduto nel 2018. Ma la prossima sarà l'ultima edizione causa gli elevati costi di organizzazione dell'evento, a fronte di vendite di biglietti e movimenti turistici in calo.