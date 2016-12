F1: accordo fra Imola ed Ecclestone per il GP d'Italia

18 luglio 2016

In ogni caso la soluzione non è ancora vicina: il numero uno dell'Automobile Club d'Italia continua a sostenere la pista brianzola, mentre dall'altra parte il presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense è ben favorevole al cambio di sede del GP nazionale. L'altra ipotesi, per ora sullo sfondo, è quella di una soluzione alternata, come già successo in passato per il GP di Germania, condiviso fra Hockenheim e Nurburgring.



"Credo che sia una questione politica, abbiamo trovato un accordo con Bernie, ora dipende solo da Angelo Sticchi Damiani - ha spiegato a Motorsport.com Selvatico Estense - se in futuro non ci sarà un GP italiano il problema è solo del signor Sticchi Damiani, nel caso in cui non consentisse questo accordo". Il tempo a disposizione non è molto: il limite massimo è fissato per dicembre, anche se la programmazione del GP potrebbe già iniziare nei prossimi mesi.