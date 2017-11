F1 Abu Dhabi, Vettel: "Oggi bene, ma testa già al 2018"

24 novembre 2017

Sebastian Vettel è apparso soddisfatto dei risultati ottenuti dalla sua Ferrari nei primi due turni di libere del GP di Abu Dhabi, che chiuderà la stagione 2017: "Non so se saremo abbastanza forti per vincere anche qui, ma sicuramente la giornata è stata buona, avevamo un bel bilanciamento e le sensazioni in macchina erano positive. Il 2018? Per ora non abbiamo provato nulla di specifico, ma ovviamente la mente è già alla prossima stagione".

Il tedesco è sicuro che il weekend conclusivo del mondiale gli potrà regalare soddisfazioni: "Non penso che avremo bisogno di particolari accorgimenti per le qualifiche, se riusciremo a fare i consueti miglioramenti dal venerdì al sabato le cose dovrebbero andare bene per noi. Sicuramente le Mercedes mi sono sembrate veloci. Abbiamo la testa all'anno prossimo ovviamente, ma migliore sarà questo risultato, migliore sarà il nostro umore durante l'inverno".



Per Kimi Raikkonen sarà l'ultima occasione di portare a casa un successo in una stagione vissuta tra alti e bassi: "Non mi sono concentrato particolarmente sull'assetto da qualifica, cerchiamo di fare il meglio ogni giorno per ottenere le informazioni che ci servono. I nuovi elementi testati in FP1? È stata solo qualche prova per raccogliere dati, ma è troppo presto per dire come ci siamo sentiti, dovremo analizzarli più avanti".