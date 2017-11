F1 Abu Dhabi, la Ferrari di Vettel vola nelle Libere 1

Quello che è stato nel 2017 e quello che potrà essere nel 2018. L'ultima gara dell'anno riparte dalla sfida tra i grandi rivali di questa stagione: da una parte Vettel, deciso a chiudere al meglio un'annata tanto positiva quanto disgraziata, dall'altra Hamilton, ansioso di riscattare il mancato podio di Interlagos, nonostante il titolo già in cassaforte.



Il primo round è andato al tedesco della Ferrari, che grazie a uno strepitoso ultimo settore è stato in grado di strappare al britannico il miglior crono della FP1, girando su tempi già molto vicini alla pole position del 2016. Lewis, comunque, è lì, a 120 millesimi di distacco, con Max Verstappen che sembra ancora una volta pronto a ritagliarsi il ruolo di terzo incomodo. L'olandese ha chiuso a + 0''148 da Seb, confermando l'ottimo momento di forma della RB13 e soprattutto suo, visto che l'altra Red Bull di Ricciardo è solamente in decima posizione a quasi un secondo e otto dalla vetta.



Abbastanza deludente anche l'avvio degli "scudieri" di Lewis e Seb. Raikkonen, che è l'unico dei top 6 del mondiale a non avere ancora vinto una gara, ha chiuso al quarto posto, ma ad oltre mezzo secondo di ritardo dal vicino di box. Bottas, ancora scottato dall'occasione persa in Brasile, è quinto a oltre sette decimi.



Sesto crono della mattinata per la Force India di un ottimo Sergio Perez, che ha finito il turno davanti alle due McLaren di Alonso e Vandoorne. Nono tempo per la Williams di Felipe Massa, all'ultimo Gran Premio in Formula 1 dopo 15 anni di carriera. Ha chiuso invece con il 18° tempo Antonio Giovinazzi, alla sua ultima sessione di libere della stagione sulla Haas e ancora in attesa di notizie certe sul suo futuro.