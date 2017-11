F1 Abu Dhabi, Bottas vince l'ultimo GP del 2017

La Mercedes conclude dunque nel migliore dei modi una stagione trionfale, in cui sono arrivati il quarto titolo piloti e il quarto titolo costruttori consecutivi, rispettivamente con due e tre gare d'anticipo. La conferma di un dominio totale da quando sono stati introdotti i motori turbo-ibridi nel 2014. Le cinque vittorie stagionali della Ferrari hanno fatto scricchiolare le certezze della scuderia anglo-tedesca, ma anche nella gara finale le Frecce d'Argento hanno dimostrato di avere ancora qualcosa in più della Rossa.



A trionfare è Valtteri Bottas, che riscatta così la bruciante sconfitta di Interlagos e rilancia il suo ruolo all'interno del team dopo una seconda parte di stagione davvero opaca. Il campione del mondo gestisce e si accontenta del secondo posto, consapevole che anche nel 2018 sarà lui il pilota da battere. Per Vettel il 13° podio stagionale (gli stessi dei due Mercedes) è solo una magra consolazione dopo aver a lungo assaporato il titolo, ma il tedesco della Ferrari ha già la testa proiettata al futuro, quando sarà pronto a dare nuovamente battaglia a Lewis.



Nessuna sorpresa al semaforo verde, con le prime 12 posizioni che rimangono totalmente invariate e le due Mercedes che si mettono a dettare il passo al comando. Gli unici sussulti, nella prima parte, arrivano da un duello prolungato tra la Haas di Grosjean e la Williams di Stroll per la tredicesima posizione, sintomo di una gara davvero pigra e con poche emozioni.



Anche la girandola dei pit-stop regala pochi brividi: Bottas resta davanti al vicino di box, mentre le Ferrari faticano con le gomme supersoft e solo il ritiro di Ricciardo (problema idraulico per lui) consente a Raikkonen di strappare il 4° posto alla Red Bull dell'australiano (sia in gara che in classifica piloti).



Quando mancano una trentina di giri Hamilton comincia a farsi vedere prepotentemente negli specchietti del compagno e lo stesso fa Verstappen con Raikkonen, ma i sorpassi rimangono un'illusione e le posizioni restano congelate fino alla bandiera a scacchi.



Ottimo sesto posto per la Renault di Hulkenberg (che regala alla scuderia francese il sesto posto finale anche tra i costruttori), mentre il compagno di team Sainz è costretto al ritiro dopo un clamoroso errore da parte dei suoi meccanici nel montaggio dell'anteriore sinistra al pit-stop. In settima e ottava posizione le Force India di Perez e Ocon, con Alonso e Massa a chiudere la top 10. Per il brasiliano della Williams saluto alla Formula 1 con un arrivo in zona punti.