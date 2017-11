F1 Abu Dhabi, Bottas centra l'ultima pole del 2017

Valtteri Bottas centra la sua quarta pole position stagionale nel GP di Abu Dhabi e scatterà quindi davanti a tutti nella gara che concluderà la stagione 2017 di F1. Al suo fianco il campione del mondo Lewis Hamilton , che completa la doppietta Mercedes in prima fila. Più in difficoltà per tutti i turni di qualifica le Ferrari: Vettel scatterà dalla seconda fila al fianco di Ricciardo , Raikkonen dalla terza insieme all'altra Red Bull di Verstappen .

Il campione del mondo beffato dal suo "scudiero". Le Mercedes confermano di avere ancora qualcosa in più sul piano della velocità e della potenza pura, chiudendo con un 1-2 una sessione di qualifica praticamente senza storia. A conquistare l'ultima pole della stagione, però, è Valtteri Bottas, che replica il risultato di due settimane fa in Brasile. A Lewis, complice qualche errore di troppo nell'utlima parte guidata del tracciato, non riesce l'impresa di strappare il miglior tempo al vicino di box all'ultimo assalto e, dopo il clamoroso disastro di Interlagos, deve accontentarsi della prima fila.



Tra le W08, alla fine, ci sono meno di due decimi, mentre tutte le altre monoposto non possono far altro che osservare da lontano il dominio delle Frecce d'Argento. A cominciare dalle Ferrari: Sebastian Vettel partirà 3°, ma dopo aver girato oltre mezzo secondo più lento di Bottas. Kimi Raikkonen addirittura 5°, a quasi 8 decimi, beffato nel finale dalla Red Bull di Ricciardo. Addirittura oltre il secondo il distacco di Max Verstappen (6°), mai apparso in condizione di insidiare i big per tutto il weekend.





La sensazione è che anche in gara le Mercedes abbiano il passo buono per dominare e concludere nel migliore dei modi una stagione per certi versi fortunata, ma in ogni caso trionfale sotto tutti i punti di vista. Alle Rosse servirà una partenza super, su un tracciato in cui la pole pesa moltissimo e i sorpassi sono tutt'altro che semplici.



In quarta fila partiranno la Renault di Hulkenberg e la Force India di Perez, mentre a chiudere la top 10 del GP finale ci saranno l'altra "Pantera Rosa" di Ocon e la Williams di Massa. Una bella impresa per Felipe, che porta la sua monoposto al Q3 ai danni della McLaren di Alonso (11°). Il pilota brasiliano scatterà quindi dalla quinta fila in quello che sarà il suo ultimo GP dopo 15 anni di carriera in Formula 1.



Molto deludente invece l'ultima qualifica dell'anno per le Toro Rosso, con entrambi i piloti non in grado di superare il taglio del Q1: Pierre Gasly partirà 17°, Brendon Hartley addirittura ultimo dietro alle Sauber.