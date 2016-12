F1 a Yas Marina, Vettel: "Potevamo battere le Red Bull"

26 novembre 2016

Sebastian Vettel , dopo l'illusione del miglior tempo nelle libere 3, si deve accontentare della terza fila: "Nel giro decisivo non ho trovato traffico, Verstappen non mi ha rallentato. Sono stato io che ho perso il ritmo e ho faticato con il posteriore. Tutte le qualifiche sono state più complicate rispetto al mattino, ma la macchina era buona e in gara saremo ancora più forti. Peccato, perché il terzo posto in griglia era alla nostra portata".

"La Red Bull ha provato qualcosa di diverso - continua il tedesco - qualificandosi con le supersoft. Potevamo farlo anche noi, ma abbiamo ritenuto che le ultrasoft fossero le gomme giuste con cui partire. In generale è stata una buona sessione, avevamo la velocità per battere le Red Bull, ma alla fine c'è mancato qualcosina. La gara è comunque domani".



Anche Raikkonen è rimasto sorpreso positivamente dalla macchina: "E' stata una bella qualifica, la macchina si è comportata bene. Oggi siamo andato molto più veloce di quanto fatto nelle libere, abbiamo fatto del nostro meglio ed è stato quasi sufficiente per prendere il terzo posto. Ma il mio ultimo giro non è stato perfetto in alcuni punti. E' difficile dire se riusciremo a lottare con le Mercedes domani: di solito in gara siamo un po' più vicini, ma sono sicurto che anche loro saranno molto forti. Domani dobbiamo solo dare il nostro meglio, proveremo a fare una buona partenza e poi vedremo"