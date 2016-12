F1 a Yas Marina, Vettel: "Il guasto? Non sono preoccupato"

25 novembre 2016

Un venerdì veloce per Sebastian Vettel, che però è dovuto scendere anzitempo dalla sua Ferrari per un guasto al cambio: "Non sono preoccupato da quanto è successo, non è l'deale, ma non avrà un impatto nel weekend. E' stato un venerdì migliore rispetto al solito, stamattina non è stato facile con la pista calda, ma stasera molto meglio. Ho faticato un po' nel long run soprattutto con il posteriore, ma la macchina ha dato buone sensazioni".