F1 a Yas Marina, Hamilton: "La migliore posizione"

26 novembre 2016

Sessantunesima pole position in carriera per Lewis Hamilton che ancora una volta ci tiene a sottolineare il lavoro di squadra: "Me ne mancano quattro per raggiungere Senna. Però è strano pensare che questo è il mio ultimo weekend con questa macchina. Chissà quando mi ricapiterà di correre con una macchina del genere, speriamo in un futuro prossimo. In questo weekend comunque sono riuscito a portare la monoposto nella condizione perfetta".

"Il merito - continua l'inglese - è anche degli ingegneri e dei meccanici che hanno fatto ancora una volta un lavoro incredibile. Senza queste persone non avrei sessantuno pole position. Ho ottenuto la migliore posizione per domani, nel primo settore ho perso da Nico perché sapevo che nel resto del giro ne avevo di più e quindi non ho voluto esagerare. La situazione è stata sempre sotto controllo". Nico Rosberg continua a non parlare di Mondiale e per domani dice di puntare solo alla vittoria: "Sono arrivato qui per prendere la pole e vincere domani, quindi non sono al settimo cielo. Oggi Lewis è stato fantastico, è stato più veloce di me e per me non era possibile replicare al suo tempo, nonostante abbia dato tutto. Domani comunque ci sono possibilità e punterò alla vittoria".



Daniel Ricciardo partirà terzo con le gomme supersoft a differenza degli avversari: "Dobbiamo provare qualcosa di diverso, se possiamo qualificarci con una gomma diversa ci proviamo sempre, speriamo ci dia un'opportunità. Sono partito a rilento in questa qualifica, ma quando conta di più ho fatto un bel tempo. Sono contento, il terzo posto era il mio obiettivo". Deluso invece Max Verstappen che partirà solo sesto: "Ho avuto un bloccaggio alla curva 11, altrimenti sarei arrivato sicuramente terzo. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Sono abbastanza fiducioso della scelta delle gomme supersoft, anche se alla partenza faremo più fatica perché sono un po' più rigide. Il mio obiettivo è rimontare perché abbiamo il passo per il terzo posto. Le Mercedes rimangono davanti".