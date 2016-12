F1 a Suzuka, Vettel: "Abbiamo sbagliato insieme"

9 ottobre 2016

Vettel finisce ancora giù dal podio penalizzato da una scelta sbagliata dei box, ma Seb difende l'operato del suo team: "Mi sarebbe piaciuto molto salire sul podio, eravamo in lotta per il secondo posto ma poi abbiamo deciso di andare lunghi perdendo un sacco di tempo. Speravamo che le soft fossero più veloci e durassero di più, peccato. Parlando con il muretto ci sembrava la scelta giusta, io difenderò sempre il mio team".

"Potevamo fare l'undercut su Verstappen - prosegue il tedesco - ma lui si è fermato prima di noi. Col senno di poi potevamo fare meglio, ma in quel momento ci sembrava la scelta giusta. Lasciamo il Giappone con tanti aspetti positivi, molti hanno parlato male di noi prima di questa gara e invece abbiamo tirato fuori una buona prestazione. Saremmo potuti salire con entrambe le macchine sul podio". Anche Raikkonen è soddisfatto del comportamento della sua Ferrari: "Sono partito bene, ma non avevo spazio per andare avanti. Sono rimasto bloccato, era molto difficile seguire le macchine e superare nonostante la Ferrari fosse molto ben guidabile. Il quinto posto è una delusione molto grande, perché la macchina sembrava molto competitiva. Se avessimo avuto l'opportunità di fare il ritmo con nessuno davanti avremmo mostrato la nostra velocità".