F1 a Suzuka, Rosberg: "Siamo davanti alle Ferrari"

7 ottobre 2016

Nico Rosberg chiude in testa il venerdì di libere, ma la sua preoccupazione restano le Red Bull: "Abbiamo iniziato la giornata con un forte sottosterzo, per questo abbiamo dovuto lavorare molto per trovare il giusto bilanciamento della macchina. Ottimo il tempo sul giro con le soft, è davvero piacevole guidare qui. Sembra che siamo davanti alle Ferrari, ma bisognerà aspettare domani per vedere il vero valore delle Red Bull".

Giornata senza intoppi anche per Lewis Hamilton: "E' stato un gran giorno, con nessun problema alla macchina, il che è ottimo. Siamo riusciti a girare parecchio. Stasera dovremo ancora lavorare per migliorare il passo e speriamo di arrivare sabato in ottima forma. E' bellissimo essere qui in Giappone e non vedo l'ora di tornare in pista domani".



Daniel Ricciardo chude la sessione con il 15esimo tempo, ma il passo gara è molto promettente: "Non ho fatto la simulazione di qualifica a causa della virtual safety car, ma comunque non sarei riuscito a battere Kimi. Il passo gara invece è molto buono, se domenica sarà così avremo una chance. Sarà importante domani finire davanti alle Ferrari perché qui è difficile superare. Ho bisogno di un gran giro, non come a Monaco ma quasi". Anche Verstappen è contento delle risposte della macchina dopo le prime due sessioni di libere: "Oggi ha funzionato tutto bene, la macchina si guida bene e il passo è molto buono, ma possiamo ancora migliorare. Abbiamo cercato di fare il giro veloce ma è uscita la virtual safety car e quando siamo tornati in pista le gomme erano fredde. Il sorpasso a Kimi in Malesia? Bisogna guardare le bandiere, io ho visto la verde e sono andato".